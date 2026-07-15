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Тухель: Аргентину трудно победить, у нее особенная энергия

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о сильных сторонах сборной Аргентины перед очным матчем в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает The Telegraph.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я это чувствую, и вы это видите — у них особенная энергия. Их трудно победить. Такова реальность. Это сильная команда, почти такая же, как четыре года назад. Видна их сплоченность, видны жертвы, на которые они идут. Они не паникуют, когда уступают. Они верят в свой стиль. А их стиль очень эмоционален. И, конечно, история — она тоже питает их, она значит для них очень многое. Этого мы и ожидаем, с этим нам и предстоит столкнуться. Но мы тоже эмоциональны. У нас есть стойкость, есть менталитет, необходимый для такого вызова. И мы к нему готовы», — сказал Тухель.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

Сборные Англии и Аргентины сыграют друг с другом в Атланте сегодня, 16 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).