Мостовой: Мбаппе и Олисе сами себя выключили в матче с Испанией

«Что тут говорить, когда игрок сборной Франции допускает такую грубейшую ошибку и “привозит” пенальти. А Ямаль в первом тайме всего четыре раза коснулся мяча. И одно касание было в эпизоде с ударом ногой защитника Диня. Когда совершаешь такие фатальные ошибки, к этому все и приводит. Испания контролировала мяч при счете 1:0. А Франция нервничала и понимала, что ей тяжело. Нет формулы в футболе и не будет никогда», — добавил Мостовой.