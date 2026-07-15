Мостовой: Мбаппе и Олисе сами себя выключили в матче с Испанией

Александр Мостовой поделился впечатлениями от первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. 14 июля сборная Испании обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро.
«Французы как будто сами себя выключили, а не Испания это сделала. Дембеле, Мбаппе и Олисе провели один из худших матчей. Как будто тоже сами себя выключили. Не знаю, по какой причине. Никакие схемы и стратегия не работают, когда Динь совершает грубейшую ошибку. Была простая передача, просто выбивай этот мяч первым или вторым касанием», — цитирует Мостового «Чемпионат».
«Что тут говорить, когда игрок сборной Франции допускает такую грубейшую ошибку и “привозит” пенальти. А Ямаль в первом тайме всего четыре раза коснулся мяча. И одно касание было в эпизоде с ударом ногой защитника Диня. Когда совершаешь такие фатальные ошибки, к этому все и приводит. Испания контролировала мяч при счете 1:0. А Франция нервничала и понимала, что ей тяжело. Нет формулы в футболе и не будет никогда», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти