Бубнов назвал главную проблему Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

«Знаешь, проблема сборной Англии в чем заключается? Вот сейчас совершенно точно… Потому что с командами низкого уровня это проходит, а с командами высокого не будет проходить… У них нет ярко выраженного плеймейкера. Который мог бы снабжать нападающих мячами», — сказал Бубнов.
После шести матчей на ЧМ-2026 лучшими бомбардирами сборной Англии являются Харри Кейн и Джуд Беллингем — оба забили по шесть голов. По голевым передачами лидируют Энтони Гордон и Букайо Сака, в активе которых по три ассиста.
Сборные Англии и Аргентины сыграют друг с другом в Атланте сегодня, 16 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Победитель матча в финале сыграет со сборной Испании, которая накануне в полуфинале победила сборную Франции (2:0).
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).