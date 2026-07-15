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Бубнов назвал главную проблему Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. ФМ» назвал ключевую проблему сборной Англии в преддверии полуфинала ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Знаешь, проблема сборной Англии в чем заключается? Вот сейчас совершенно точно… Потому что с командами низкого уровня это проходит, а с командами высокого не будет проходить… У них нет ярко выраженного плеймейкера. Который мог бы снабжать нападающих мячами», — сказал Бубнов.

После шести матчей на ЧМ-2026 лучшими бомбардирами сборной Англии являются Харри Кейн и Джуд Беллингем — оба забили по шесть голов. По голевым передачами лидируют Энтони Гордон и Букайо Сака, в активе которых по три ассиста.

Сборные Англии и Аргентины сыграют друг с другом в Атланте сегодня, 16 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Победитель матча в финале сыграет со сборной Испании, которая накануне в полуфинале победила сборную Франции (2:0).

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
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Аргентина
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