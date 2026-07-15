Бубнов назвал главную проблему Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

«Знаешь, проблема сборной Англии в чем заключается? Вот сейчас совершенно точно… Потому что с командами низкого уровня это проходит, а с командами высокого не будет проходить… У них нет ярко выраженного плеймейкера. Который мог бы снабжать нападающих мячами», — сказал Бубнов.