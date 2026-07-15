Семин — о сборной Франции: Без мяча они лишаются таланта

«Испанский тренер хорошо знает своих игроков, потому что работал с ними еще с юношества. У них большое количество побед на детских турнирах. У французов детский футбол тоже на высоком уровне. Но сильнее оказались те, у кого более мощная психология. Испанцам тренер сказал, что надо лишить мяча французов. Вот так и получилось. Без мяча Франция теряет в качестве. Плюс персональная опека абсолютно везде. Количество приемов мяча у Мбаппе, Дембеле, Олисе было на минимуме. Без мяча эти футболисты лишаются таланта», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».
В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22:00 по московскому времени.
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти