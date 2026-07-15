Семин — о сборной Франции: Без мяча они лишаются таланта

«Испанский тренер хорошо знает своих игроков, потому что работал с ними еще с юношества. У них большое количество побед на детских турнирах. У французов детский футбол тоже на высоком уровне. Но сильнее оказались те, у кого более мощная психология. Испанцам тренер сказал, что надо лишить мяча французов. Вот так и получилось. Без мяча Франция теряет в качестве. Плюс персональная опека абсолютно везде. Количество приемов мяча у Мбаппе, Дембеле, Олисе было на минимуме. Без мяча эти футболисты лишаются таланта», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».