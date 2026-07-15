Вице-президент Аргентины: Матч с Англией нельзя назвать рядовым

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего Марадона, это последний турнир Лео Месси и это возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.