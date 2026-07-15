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Вице-президент Аргентины: Матч с Англией нельзя назвать рядовым

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила, что матч с Англией — это событие, связанное с Фолклендскими островами и наследием Диего Марадоны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне полуфинала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины вице-президент страны из Южной Америки Виктория Вильярруэль выступила с резким заявлением. Она назвала британцев «пиратами-узурпаторами».

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего Марадона, это последний турнир Лео Месси и это возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.

Особая напряженность вокруг матча вызвана не только футбольным соперничеством, но и многолетним политическим конфликтом вокруг Фолклендских островов (в Аргентине называют их Мальвинскими). В 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля в США и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится в финале со сборной Испании, которая ранее обыграла Францию (2:0).

Футбол. ЧМ-2026
15.07
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:
Аргентина
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