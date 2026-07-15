Габриэль Батистута определил, в чем Марадона превосходит Месси

— По цифрам Месси намного превосходит Диего. Но если говорить о характере, таланте и зрелищности, у меня есть сомнения.
— Этот чемпионат мира разве не доказывает, что Месси выше?
— Как я уже сказал, по цифрам он давно и намного превзошёл Марадону. Но если говорить о харизме и зрелищности… Месси гораздо более правильный и дисциплинированный человек. Хороший человек, у него хорошая семья. А Диего превращал в шоу всё, что происходило вокруг него, — сказал Батистута в эфире YouTube-шоу FONtour.
Напомним, что и Диего Марадонна, и Лионель Месси становились чемпионами мира в составе сборной Аргентины. Марадона вошел в победный состав южноамериканской команды на мундиале 1986 года. С Лионелем Месси сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 2022 году.
В среду, 15 июля, сборная Аргентины поборется за выход в финал чемпионата мира 2026 года. Команда сыграет с Англией.
Габриэль Батистута играл за «Фиорентину» с 1991-го по 2000-й год. Также аргентинец выступал в Италии за «Рому» и «Интер». В составе римского клуба становился чемпионом Италии. В общей сложности Батистута забил 183 гола в 318 матчах Серии А.