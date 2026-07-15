Габриэль Батистута определил, в чем Марадона превосходит Месси

— Как я уже сказал, по цифрам он давно и намного превзошёл Марадону. Но если говорить о харизме и зрелищности… Месси гораздо более правильный и дисциплинированный человек. Хороший человек, у него хорошая семья. А Диего превращал в шоу всё, что происходило вокруг него, — сказал Батистута в эфире YouTube-шоу FONtour.