Вице-президент Аргентины обозвала игроков сборной Англии

«Мы играем против этих пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Не собираюсь быть политически корректной или хладнокровной: против англичан всегда стоит нечто большее. Это — Мальвины, это — Диего, это — последний шанс Лео, и это — остановить этих захватчиков. Да здравствует Аргентина! Потому что мы будем отстаивать свое до последнего вздоха!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.