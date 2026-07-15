Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атерт
1
:
Клаксвик
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.10
П2
3.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
МЛ Витебск
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.50
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
3.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.70
П2
5.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.25
X
4.03
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Вице-президент Аргентины обозвала игроков сборной Англии

Матч ½ финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится 15 июля в 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выступила с эмоциональным заявлением перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2026 против сборной Англии.

Политик резко высказалась в адрес соперника, назвав англичан «пиратами-узурпаторами». По ее словам, значение предстоящей встречи выходит далеко за рамки спорта и связано с историческим спором вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов.

«Мы играем против этих пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Не собираюсь быть политически корректной или хладнокровной: против англичан всегда стоит нечто большее. Это — Мальвины, это — Диего, это — последний шанс Лео, и это — остановить этих захватчиков. Да здравствует Аргентина! Потому что мы будем отстаивать свое до последнего вздоха!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.

Полуфинальный матч Англия — Аргентина пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Футбол. ЧМ-2026
15.07
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
3.11