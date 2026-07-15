Вице-президент Аргентины обозвала игроков сборной Англии

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выступила с эмоциональным заявлением перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2026 против сборной Англии.
Политик резко высказалась в адрес соперника, назвав англичан «пиратами-узурпаторами». По ее словам, значение предстоящей встречи выходит далеко за рамки спорта и связано с историческим спором вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов.
«Мы играем против этих пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Не собираюсь быть политически корректной или хладнокровной: против англичан всегда стоит нечто большее. Это — Мальвины, это — Диего, это — последний шанс Лео, и это — остановить этих захватчиков. Да здравствует Аргентина! Потому что мы будем отстаивать свое до последнего вздоха!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.
Полуфинальный матч Англия — Аргентина пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.