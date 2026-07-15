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Кейн побил рекорд сборной Англии по матчам среди полевых игроков

На счету Кейна 121 матч в составе команды, он обошел Уэйна Руни.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству проведенных матчей среди полевых игроков.

Форвард вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Аргентины и провел 121-ю игру за национальную команду. По этому показателю Кейн обошел бывшего нападающего Уэйна Руни, на счету которого 120 матчей. Абсолютный рекорд сборной Англии принадлежит вратарю Питеру Шилтону — 125 встреч.

32-летний Кейн с августа 2023 года выступает за мюнхенскую «Баварию», а ранее защищал цвета «Тоттенхэма». С 86 голами он остается лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира-2018 форвард забил шесть мячей и стал лучшим снайпером турнира.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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