Кейн побил рекорд сборной Англии по матчам среди полевых игроков

32-летний Кейн с августа 2023 года выступает за мюнхенскую «Баварию», а ранее защищал цвета «Тоттенхэма». С 86 голами он остается лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира-2018 форвард забил шесть мячей и стал лучшим снайпером турнира.