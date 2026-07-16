Сборную Аргентины могут наказать за баннер про Фолкленды

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошел 74-дневный вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов, завершившийся поражением аргентинской стороны и гибелью 907 человек. Перед матчем министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива заявила, что болельщикам национальной команды было запрещено проводить любые политические акции, в том числе касающиеся Фолклендской войны.