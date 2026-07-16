Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы над Англией

«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Меня переполняют эмоции. Я всегда мечтал о таком моменте в сборной с тех пор, как отец купил мне первую пару бутс. Для меня это значит гораздо больше, чем просто забитый гол. Мы вышли в финал чемпионата мира… Здесь со мной мои дети, они помогают мне сохранять спокойствие. Это незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Сегодня я просто счастливый человек.



Энцо тоже забил великолепный гол. Я спокоен и уверен, потому что эта команда снова показала, из чего она сделана. Соперник устал. Они прессинговали около 60 минут и уже не могли продолжать в том же темпе. Мы начали прибавлять, перехватили инициативу, потому что стали спокойнее, лучше контролировали мяч и поднялись выше на поле. В итоге мы забили два мяча, и спустя три с половиной года снова вышли в финал чемпионата мира», — приводит слова Мартинеса BBC.