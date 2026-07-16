Месси: Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год

«Эта команда способна на все. Вместе эти игроки могут добиться чего угодно. Это особенное чувство. Болельщикам я скажу то же самое, что говорил в Катаре: “Наслаждайтесь этим моментом. Эта команда никогда вас не подведет”.



Этот чемпионат мира получился абсолютно сумасшедшим. Выйти еще в один финал чемпионата мира — это нечто невероятное. Хотя это был всего лишь футбольный матч, уже с первых звуков национального гимна мы почувствовали нечто особенное. Это была не просто очередная победа — аргентинский народ отчаянно ее ждал.



Последние четыре года мы были лучшей командой мира — нравится это кому-то или нет, что бы ни говорили. Мы заслужили этот статус своим трудом. Никто ничего нам не подарил. Кому-то это может не нравиться, они могут говорить все, что угодно. Но эта команда снова доказала: нам ничего не достается легко. Пусть говорят что хотят. Мы боремся, мы сражаемся, и при этом еще и показываем хороший футбол. Посмотрите, как мы сегодня играли — мы доминировали над Англией, даже уступая в счете. Я горжусь этой командой и счастлив, что могу сделать счастливыми всех аргентинцев.



Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год. В декабре я находился в Аргентине и тренировался утром и вечером, потому что знал: чтобы подойти к турниру в наилучшей форме, мне придется отдать абсолютно все», — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.