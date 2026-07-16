Месси: Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год

В игре с англичанами Месси записал на свой счет две результативные передачи. Капитан аргентинцев является одним из лидером бомбардирской гонки ЧМ-2026 с 8 голами.
«Эта команда способна на все. Вместе эти игроки могут добиться чего угодно. Это особенное чувство. Болельщикам я скажу то же самое, что говорил в Катаре: “Наслаждайтесь этим моментом. Эта команда никогда вас не подведет”.
Этот чемпионат мира получился абсолютно сумасшедшим. Выйти еще в один финал чемпионата мира — это нечто невероятное. Хотя это был всего лишь футбольный матч, уже с первых звуков национального гимна мы почувствовали нечто особенное. Это была не просто очередная победа — аргентинский народ отчаянно ее ждал.
Последние четыре года мы были лучшей командой мира — нравится это кому-то или нет, что бы ни говорили. Мы заслужили этот статус своим трудом. Никто ничего нам не подарил. Кому-то это может не нравиться, они могут говорить все, что угодно. Но эта команда снова доказала: нам ничего не достается легко. Пусть говорят что хотят. Мы боремся, мы сражаемся, и при этом еще и показываем хороший футбол. Посмотрите, как мы сегодня играли — мы доминировали над Англией, даже уступая в счете. Я горжусь этой командой и счастлив, что могу сделать счастливыми всех аргентинцев.
Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год. В декабре я находился в Аргентине и тренировался утром и вечером, потому что знал: чтобы подойти к турниру в наилучшей форме, мне придется отдать абсолютно все», — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти