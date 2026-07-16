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Англия
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Аргентина
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Тренер сборной Аргентины: «Мы особенные. Это не высокомерие»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Аргентинцы одержали очередную волевую победу на турнире благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2').

«Честно говоря, у меня нет слов. Это огромное счастье для нашей страны, для нашего народа. И еще одна огромная радость для этой команды, которая не перестает меня удивлять и никогда не признает поражение.

Я могу говорить игрокам, что мы постараемся победить, что оставим на поле все силы, но на самом деле сделать то, что они делают, невероятно сложно. Людям трудно представить, сколько эти футболисты отдали ради этого. Это действительно впечатляет.

Мы особенные. И дело не в высокомерии, а в сердце. Сегодня сюда приехало столько людей, чтобы поддержать нас, и я искренне благодарен им за это — они помогли нам победить. Эта футболка обязывает нас отдавать абсолютно все до самого конца, не оставляя ничего про запас», — сказал Скалони.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Испании. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти