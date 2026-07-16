Тренер сборной Аргентины: «Мы особенные. Это не высокомерие»

«Честно говоря, у меня нет слов. Это огромное счастье для нашей страны, для нашего народа. И еще одна огромная радость для этой команды, которая не перестает меня удивлять и никогда не признает поражение.



Я могу говорить игрокам, что мы постараемся победить, что оставим на поле все силы, но на самом деле сделать то, что они делают, невероятно сложно. Людям трудно представить, сколько эти футболисты отдали ради этого. Это действительно впечатляет.



Мы особенные. И дело не в высокомерии, а в сердце. Сегодня сюда приехало столько людей, чтобы поддержать нас, и я искренне благодарен им за это — они помогли нам победить. Эта футболка обязывает нас отдавать абсолютно все до самого конца, не оставляя ничего про запас», — сказал Скалони.