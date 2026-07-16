Тренер сборной Аргентины: «Мы особенные. Это не высокомерие»

Аргентинцы одержали очередную волевую победу на турнире благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2').
«Честно говоря, у меня нет слов. Это огромное счастье для нашей страны, для нашего народа. И еще одна огромная радость для этой команды, которая не перестает меня удивлять и никогда не признает поражение.
Я могу говорить игрокам, что мы постараемся победить, что оставим на поле все силы, но на самом деле сделать то, что они делают, невероятно сложно. Людям трудно представить, сколько эти футболисты отдали ради этого. Это действительно впечатляет.
Мы особенные. И дело не в высокомерии, а в сердце. Сегодня сюда приехало столько людей, чтобы поддержать нас, и я искренне благодарен им за это — они помогли нам победить. Эта футболка обязывает нас отдавать абсолютно все до самого конца, не оставляя ничего про запас», — сказал Скалони.
В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Испании. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти