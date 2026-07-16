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Каррагер назвал главную ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ

Экс-защитник считает, что переход Англии на пять защитников изменил ход матча с Аргентиной.

Источник: AFP 2023

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер возложил на главного тренера Томаса Тухеля ответственность за поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. По мнению эксперта, ключевую роль сыграли замены и переход на схему с пятью защитниками после гола Энтони Гордона.

«Федерация футбола Англии назначила Томаса Тухеля, чтобы он менял ход игры на поздних стадиях чемпионата мира. В матче с Аргентиной он действительно изменил его. Замены тренера и перестроение схемы стали главным фактором очередного деморализующего и болезненного поражения.

Кошмарная концовка полуфинала в Атланте выявила главный изъян в подходе Федерации футбола Англии к поиску тренера мирового уровня: ошибочно полагать, что даже величайшие специалисты застрахованы от ошибок в решающие моменты на крупнейшей сцене.

Когда командой руководил Гарет Саутгейт и сборная Англии рассыпалась так же, как в матче с Аргентиной, критики говорили о необходимости пригласить тренера с более громким именем. Именно поэтому был назначен Тухель.

Вернитесь к моим оценкам поражения Англии от Испании на Евро-2024, и вы увидите, что я давно считаю критику результатов Саутгейта несправедливой. Как будто от повторения успеха сэра Альфа Рамси его отделяла всего одна смелая замена или более атакующая стратегия в дополнительное время.

Саутгейта фактически судили по заменам и изменениям схемы — либо по их отсутствию — в моменты, когда игра начинала уходить от его команды.

Такой вывод делали после того, как он привел Англию к полуфиналу чемпионата мира 2018 года, финалу Евро против Италии тремя годами позже, четвертьфиналу чемпионата мира 2022 года против Франции, а затем — к финалу Евро с Испанией», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти