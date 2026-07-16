Каррагер назвал главную ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ

«Федерация футбола Англии назначила Томаса Тухеля, чтобы он менял ход игры на поздних стадиях чемпионата мира. В матче с Аргентиной он действительно изменил его. Замены тренера и перестроение схемы стали главным фактором очередного деморализующего и болезненного поражения.



Кошмарная концовка полуфинала в Атланте выявила главный изъян в подходе Федерации футбола Англии к поиску тренера мирового уровня: ошибочно полагать, что даже величайшие специалисты застрахованы от ошибок в решающие моменты на крупнейшей сцене.



Когда командой руководил Гарет Саутгейт и сборная Англии рассыпалась так же, как в матче с Аргентиной, критики говорили о необходимости пригласить тренера с более громким именем. Именно поэтому был назначен Тухель.



Вернитесь к моим оценкам поражения Англии от Испании на Евро-2024, и вы увидите, что я давно считаю критику результатов Саутгейта несправедливой. Как будто от повторения успеха сэра Альфа Рамси его отделяла всего одна смелая замена или более атакующая стратегия в дополнительное время.



Саутгейта фактически судили по заменам и изменениям схемы — либо по их отсутствию — в моменты, когда игра начинала уходить от его команды.



Такой вывод делали после того, как он привел Англию к полуфиналу чемпионата мира 2018 года, финалу Евро против Италии тремя годами позже, четвертьфиналу чемпионата мира 2022 года против Франции, а затем — к финалу Евро с Испанией», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.