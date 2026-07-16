Каррагер назвал главную ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер возложил на главного тренера Томаса Тухеля ответственность за поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. По мнению эксперта, ключевую роль сыграли замены и переход на схему с пятью защитниками после гола Энтони Гордона.
«Федерация футбола Англии назначила Томаса Тухеля, чтобы он менял ход игры на поздних стадиях чемпионата мира. В матче с Аргентиной он действительно изменил его. Замены тренера и перестроение схемы стали главным фактором очередного деморализующего и болезненного поражения.
Кошмарная концовка полуфинала в Атланте выявила главный изъян в подходе Федерации футбола Англии к поиску тренера мирового уровня: ошибочно полагать, что даже величайшие специалисты застрахованы от ошибок в решающие моменты на крупнейшей сцене.
Когда командой руководил Гарет Саутгейт и сборная Англии рассыпалась так же, как в матче с Аргентиной, критики говорили о необходимости пригласить тренера с более громким именем. Именно поэтому был назначен Тухель.
Вернитесь к моим оценкам поражения Англии от Испании на Евро-2024, и вы увидите, что я давно считаю критику результатов Саутгейта несправедливой. Как будто от повторения успеха сэра Альфа Рамси его отделяла всего одна смелая замена или более атакующая стратегия в дополнительное время.
Саутгейта фактически судили по заменам и изменениям схемы — либо по их отсутствию — в моменты, когда игра начинала уходить от его команды.
Такой вывод делали после того, как он привел Англию к полуфиналу чемпионата мира 2018 года, финалу Евро против Италии тремя годами позже, четвертьфиналу чемпионата мира 2022 года против Франции, а затем — к финалу Евро с Испанией», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти