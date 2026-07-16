Майкл Оуэн: «Англия сильнее Аргентины — без сомнений»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что считает национальную команду сильнее Аргентины, несмотря на поражение в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Обладатель «Золотого мяча» сравнил действия англичан после забитого гола с игрой Испании и раскритиковал решение перейти к глубокой обороне.
Англия открыла счет в полуфинале с Аргентиной благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте, но не удержала преимущество и уступила — 1:2. Оуэн обратил внимание на то, что после выхода вперед тренерский штаб англичан выпустил трех игроков обороны. В качестве противоположного примера он привел сборную Испании, которая при счете 1:0 в матче с Францией продолжала играть смело и в итоге победила — 2:0.
«Посмотрите, как Испания играла при счете 1:0 прошлым вечером. Вот это мужество. Вот это смелость. А теперь посмотрите на Англию при счете 1:0. Чувствуете разницу? Мы сильнее Аргентины, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но в итоге мы заслуженно проиграли. Более того, счет вполне мог быть 4:1. Выпустить трех защитников при счете 1:0 — какой посыл несет такое решение? Я писал об этом в своей колонке в Daily Mail еще после матча с Мексикой. Пока мы не поймем, что мужество и смелость заключаются в контроле мяча под давлением, а не в выносах и ударах головой на 40 ярдов вперед, результат всегда будет таким», — написал Оуэн в социальной сети X.
После гола Гордона главный тренер сборной Англии Томас Тухель заменил автора мяча на защитника Эзри Консу. Аргентинцы усилили давление и добились волевой победы благодаря двум голам в концовке встречи. В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Испании.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти