Майкл Оуэн: «Англия сильнее Аргентины — без сомнений»

«Посмотрите, как Испания играла при счете 1:0 прошлым вечером. Вот это мужество. Вот это смелость. А теперь посмотрите на Англию при счете 1:0. Чувствуете разницу? Мы сильнее Аргентины, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но в итоге мы заслуженно проиграли. Более того, счет вполне мог быть 4:1. Выпустить трех защитников при счете 1:0 — какой посыл несет такое решение? Я писал об этом в своей колонке в Daily Mail еще после матча с Мексикой. Пока мы не поймем, что мужество и смелость заключаются в контроле мяча под давлением, а не в выносах и ударах головой на 40 ярдов вперед, результат всегда будет таким», — написал Оуэн в социальной сети X.