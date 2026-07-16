Экс-игрок ЦСКА объяснил ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ

«Такое ощущение, что англичане сами себя испугались после забитого гола. Отошли слишком глубоко в оборону, слишком низко сели, дали простор Месси и другим аргентинским ребятам. Камбек аргентинцев справедлив. Сборная Аргентины играла лучше, чем команда Англии, особенно во втором тайме.



Мне кажется, Томасу Тухелю не стоило менять автора гола Гордона. Этой заменой тренер сборной Англии разрушил контригру собственной команды. После этого аргентинцы надавили так, что их голы были делом времени», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».