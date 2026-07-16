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Экс-игрок ЦСКА объяснил ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ

Александр Гришин считает, что замена Энтони Гордона разрушила контригру сборной Англии.

Источник: Reuters

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил действия главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины. По мнению эксперта, немецкий специалист ошибся, когда заменил автора единственного гола англичан Энтони Гордона.

Сборная Англии открыла счет на 55-й минуте благодаря точному удару Гордона. На 72-й минуте Тухель убрал полузащитника с поля и выпустил вместо него защитника Эзри Консу. После этой перестановки аргентинцы забили два мяча и одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Такое ощущение, что англичане сами себя испугались после забитого гола. Отошли слишком глубоко в оборону, слишком низко сели, дали простор Месси и другим аргентинским ребятам. Камбек аргентинцев справедлив. Сборная Аргентины играла лучше, чем команда Англии, особенно во втором тайме.

Мне кажется, Томасу Тухелю не стоило менять автора гола Гордона. Этой заменой тренер сборной Англии разрушил контригру собственной команды. После этого аргентинцы надавили так, что их голы были делом времени», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Победа позволила сборной Аргентины выйти в финал чемпионата мира, где команда встретится с Испанией. Решающий матч турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти