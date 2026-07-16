Принц Уильям о поражении сборной Англии: «Я опустошен»

Принц Уильям обратился к футболистам и тренерскому штабу сборной Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Наследник британского престола поблагодарил команду за выступление на турнире и призвал игроков не опускать головы.
«Я опустошен. Англия, вы отдали все, и мы все вами очень гордимся.
Спасибо каждому на поле и за его пределами за невероятный турнир. Борьба и вера, которые вы продемонстрировали, вдохновили всех нас. Это была самая цельная сборная Англии на турнире. Не опускайте головы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в социальной сети X.
В полуфинале сборная Англии уступила Аргентине со счетом 1:2. Англичане вышли вперед на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона, однако после этого отдали инициативу сопернику и пропустили дважды. Решающий мяч аргентинцы забили в компенсированное время.
Сборная Англии второй раз за три последних чемпионата мира остановилась в полуфинале. На турнире 2018 года команда проиграла Хорватии в дополнительное время. Аргентина в финале мирового первенства 2026 года встретится с Испанией.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти