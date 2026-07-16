Принц Уильям о поражении сборной Англии: «Я опустошен»

«Я опустошен. Англия, вы отдали все, и мы все вами очень гордимся.



Спасибо каждому на поле и за его пределами за невероятный турнир. Борьба и вера, которые вы продемонстрировали, вдохновили всех нас. Это была самая цельная сборная Англии на турнире. Не опускайте головы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в социальной сети X.