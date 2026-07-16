Скалони: наш матч с Испанией доставит удовольствие болельщикам

«У Испании отличная команда. На мой взгляд, они заслуженно победили в полуфинале. Сыграли очень хорошо и обыграли сильного соперника. К счастью, мы изучили их игру еще в марте. Они по-прежнему сильны. Мы готовы. Матч доставит удовольствие болельщикам», — сказал Скалони.