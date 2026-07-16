Скалони: наш матч с Испанией доставит удовольствие болельщикам

Накануне аргентинцы одержали волевую победу над англичанами (2:1) и в седьмой раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира.
«У Испании отличная команда. На мой взгляд, они заслуженно победили в полуфинале. Сыграли очень хорошо и обыграли сильного соперника. К счастью, мы изучили их игру еще в марте. Они по-прежнему сильны. Мы готовы. Матч доставит удовольствие болельщикам», — сказал Скалони.
На пути к финалу сборная Аргентины обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцарию (3:1, д.в.) и Англию (2:1).
Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти