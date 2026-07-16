Губерниев — о полуфинале ЧМ-2026: Англичане — редкие балбесы

«Англичане — редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам??? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик — Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев — слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.