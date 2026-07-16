Тухель — о поражении Англии: Мы не могли выйти со своей половины

«Мы разочарованы. Мы были так близки, но после забитого гола стали действовать слишком пассивно и допустили много моментов у своих ворот. Мы не смогли переломить ситуацию с владением мячом, а затем допустили слишком много навесов, моментов и ударов. Мы были близки, но не смогли удержать нужный уровень, после того как забили гол.



В прошлых матчах я также делал атакующие замены, мы просто пытались помочь игрокам. Мы сразу же допустили момент у своих ворот и решили перейти на схему с пятью защитниками, потому что свободные зоны стали слишком открытыми. Они выигрывали каждое верховое единоборство, они продолжали навешивать и навешивать, поэтому мы перешли на пятерку защитников, чтобы перекрыть зоны внутри и стать сильнее на “втором этаже”. Сразу после нашего гола, еще до всяких замен, мы допустили слишком много навесов и слишком много моментов, поэтому попытались помочь. Конечно, ответственность лежит на тренере, и если все идет не так, то легко сказать, что это было ошибкой.



Нужно ли было забивать второй? Да, но это не поможет, если ты не можешь забрать мяч. Мы просто не могли выйти со своей половины. Конечно, мы хотели пойти за вторым голом, но у меня не было ощущения, что атакующие замены чем-то помогут. Мы оставались в схеме “4−4−2”, но действовали пассивно, все более и более пассивно. Мы не могли отбирать мячи, не могли удерживать мяч у себя, так что, думаю, проблема была не в структуре игры: мы ничего не меняли. Но сам матч изменился полностью.



Ничего страшного, я прекрасно понимаю, что сейчас начнутся эти дискуссии и после игры найдутся миллионы тренеров, которые знают, как сделать лучше», — приводит слова Тухеля BBC.