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Тухель — о поражении Англии: Мы не могли выйти со своей половины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Англичане вели в счете до 85-й минуты, однако в концовке пропустили два мяча и лишились шансов выйти в финал.

По словам немецкого специалиста, после забитого гола его команда слишком глубоко села в оборону, потеряла контроль над мячом и не справилась с давлением соперника.

«Мы разочарованы. Мы были так близки, но после забитого гола стали действовать слишком пассивно и допустили много моментов у своих ворот. Мы не смогли переломить ситуацию с владением мячом, а затем допустили слишком много навесов, моментов и ударов. Мы были близки, но не смогли удержать нужный уровень, после того как забили гол.

В прошлых матчах я также делал атакующие замены, мы просто пытались помочь игрокам. Мы сразу же допустили момент у своих ворот и решили перейти на схему с пятью защитниками, потому что свободные зоны стали слишком открытыми. Они выигрывали каждое верховое единоборство, они продолжали навешивать и навешивать, поэтому мы перешли на пятерку защитников, чтобы перекрыть зоны внутри и стать сильнее на “втором этаже”. Сразу после нашего гола, еще до всяких замен, мы допустили слишком много навесов и слишком много моментов, поэтому попытались помочь. Конечно, ответственность лежит на тренере, и если все идет не так, то легко сказать, что это было ошибкой.

Нужно ли было забивать второй? Да, но это не поможет, если ты не можешь забрать мяч. Мы просто не могли выйти со своей половины. Конечно, мы хотели пойти за вторым голом, но у меня не было ощущения, что атакующие замены чем-то помогут. Мы оставались в схеме “4−4−2”, но действовали пассивно, все более и более пассивно. Мы не могли отбирать мячи, не могли удерживать мяч у себя, так что, думаю, проблема была не в структуре игры: мы ничего не меняли. Но сам матч изменился полностью.

Ничего страшного, я прекрасно понимаю, что сейчас начнутся эти дискуссии и после игры найдутся миллионы тренеров, которые знают, как сделать лучше», — приводит слова Тухеля BBC.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти