Руни обвинил Тухеля в поражении сборной Англии от Аргентины

Англия вела в счете до 85-й минуты, однако в концовке пропустила два мяча и лишилась шансов выйти в финал.
«Англия оказалась в очень выгодной ситуации, но затем просто не знала, что делать дальше. Мы сели слишком глубоко, позволили сопернику полностью завладеть инициативой. Они создавали один момент за другим, и в итоге мы не выдержали. Я очень разочарован.
После того как мы забили первый гол, мы даже не пытались забить второй. Для игроков, да и для меня, это было решение Томаса Тухеля. А любое такое решение — это риск. Его риск заключался в том, чтобы перейти на схему с пятью защитниками, и именно это позволило Аргентине полностью взять игру под свой контроль. Сегодняшнее поражение — следствие решений, которые принял Тухель», — приводит слова Руни ВВС.
В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти