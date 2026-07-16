Руни обвинил Тухеля в поражении сборной Англии от Аргентины



«Англия оказалась в очень выгодной ситуации, но затем просто не знала, что делать дальше. Мы сели слишком глубоко, позволили сопернику полностью завладеть инициативой. Они создавали один момент за другим, и в итоге мы не выдержали. Я очень разочарован.



После того как мы забили первый гол, мы даже не пытались забить второй. Для игроков, да и для меня, это было решение Томаса Тухеля. А любое такое решение — это риск. Его риск заключался в том, чтобы перейти на схему с пятью защитниками, и именно это позволило Аргентине полностью взять игру под свой контроль. Сегодняшнее поражение — следствие решений, которые принял Тухель», — приводит слова Руни ВВС.