Томас Тухель ответил на вопрос о своем будущем в сборной Англии

Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года, став третьим иностранным тренером в истории команды после шведа Свена-Ерана Эрикссона (2001−2006) и итальянца Фабио Капелло (2007−2012). До этого 52-летний немецкий специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым в 2021 году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.