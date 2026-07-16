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Сборной Франции потребуется разрешение на зарплату Зидана

Федерации футбола Франции (FFF) потребуется специальное разрешение на контракт Зинедина Зидана после его возможного назначения. Об этом сообщает L'Equipe.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сейчас максимальное вознаграждение для главного тренера сборной Франции ограничено суммой в 450 тысяч евро в год до вычета налогов. Однако в FFF планируют предложить Зидану более выгодные условия, поэтому федерации придется обратиться за специальным разрешением.

По информации источника, вопрос не должен стать проблемой, и ожидается, что Зидан возглавит французскую сборную после чемпионата мира — 2026. Он сменит на посту Дидье Дешама.

Под руководством Дешама сборная Франции провела 186 матчей: одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. При нем команда выиграла чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций УЕФА в 2021 году.

Последний матч Дешама у руля сборной Франции состоится 19 июля — команда сыграет с Англией за третье место ЧМ-2026. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Матч за 3-е место, 19.07.2026, 0:05
Франция
-
Англия
-

Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который покинул в мае 2021 года. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020).

Во время игровой карьеры Зидан провел за сборную Франции 108 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. Он выигрывал домашний ЧМ-1998 и Евро-2000, а также становился серебряным призером ЧМ-2006 и бронзовым призером Евро-1996.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70176 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти