Сборной Франции потребуется разрешение на зарплату Зидана

Сейчас максимальное вознаграждение для главного тренера сборной Франции ограничено суммой в 450 тысяч евро в год до вычета налогов. Однако в FFF планируют предложить Зидану более выгодные условия, поэтому федерации придется обратиться за специальным разрешением.