Месси оценил шансы Аргентины в финале ЧМ-2026 против Испании

— Это потрясающая сборная с великолепными футболистами и поставленной игрой. Команда, которую я прекрасно знаю, со своей футбольной философией — они играют в таком стиле уже очень много лет.



Я также хорошо знаю этих игроков: встречался с ними на поле, слежу за их выступлениями. Многие из них сейчас играют за «Барсу» — клуб, который я люблю и за которым продолжаю следить. Это особенный матч, финал чемпионата мира. Думаю, игра будет абсолютно равной, — приводит слова Месси TyC Sports.