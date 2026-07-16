Паредес о Мальвинах: «Они всегда будут аргентинскими»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о Фолклендских островах, которые в Аргентине называют Мальвинскими, после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Футболисты аргентинской команды после матча развернули флаг с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».
В смешанной зоне журналистка Telefe София Мартинес напомнила Паредесу о содержании надписи на флаге. «И они всегда будут аргентинскими», — ответил футболист.
Паредес также рассказал об эмоциях после волевой победы со счетом 2:1 и выхода в решающий матч турнира. «Нет слов. В последние минуты я пытался думать о чем-то другом, забить чем-нибудь голову, чтобы не осознавать происходящее, но у меня не получалось. Эмоции действительно переполняют, это уникальное чувство. Остался еще один шаг, и мы постараемся сделать все возможное», — сказал полузащитник.
На вопрос, казалась ли ему ситуация тяжелой после гола Энтони Гордона, Паредес ответил: «Никогда. Думаю, это был матч, который мы контролировали лучше всего, в котором показали свой лучший футбол и чувствовали наибольшую уверенность». Оба гола аргентинцев он назвал уникальными моментами и добавил, что очень счастлив достигнутым результатом.
Игрок объяснил, что сборной помогает преодолевать трудности. «Нас объединяет огромная страсть к этой футболке, к нашей стране и к каждому, кто находится рядом. Мы играем с большой любовью и уважением друг к другу. Именно это позволило нам добиться важных вещей и снова выйти в финал чемпионата мира», — отметил Паредес.
Говоря о принципиальности победы над англичанами, футболист заявил: «Я оставлю при себе то, что на самом деле думаю о победе над Англией, ха-ха. Это невероятные эмоции из-за всего, что означает такой матч. Для нашей страны это нечто уникальное».
«Я мечтал сыграть в финале чемпионата мира за сборную, а возможность принять участие уже во втором финале — это нечто особенное. Мы пока не до конца понимаем и осознаем, чего добились. Надеюсь, в воскресенье мы сможем подарить людям еще одну большую радость», — приводит слова Паредеса Olé.
В финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Испанией. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти