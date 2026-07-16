Паредес о Мальвинах: «Они всегда будут аргентинскими»

Паредес также рассказал об эмоциях после волевой победы со счетом 2:1 и выхода в решающий матч турнира. «Нет слов. В последние минуты я пытался думать о чем-то другом, забить чем-нибудь голову, чтобы не осознавать происходящее, но у меня не получалось. Эмоции действительно переполняют, это уникальное чувство. Остался еще один шаг, и мы постараемся сделать все возможное», — сказал полузащитник.