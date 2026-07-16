Тухель: «Никто не хочет играть в матче за третье место»

«Никто из наших футболистов и никто из французских игроков не хочет проводить этот матч. Они хотят играть в финале. Мы отдали все, чтобы туда попасть. Каждый участвует в чемпионате мира, чтобы выиграть его, но ситуация сложилась именно так. У нас будет на один день меньше на восстановление, чем у Франции, однако мы проведем встречу профессионально», — сказал Тухель, слова которого приводит RMC Sport.