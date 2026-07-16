Тухель: «Никто не хочет играть в матче за третье место»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ни его футболисты, ни игроки национальной команды Франции не хотят участвовать в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года. Специалист объяснил это тем, что обе сборные рассчитывали выйти в финал турнира.
«Никто из наших футболистов и никто из французских игроков не хочет проводить этот матч. Они хотят играть в финале. Мы отдали все, чтобы туда попасть. Каждый участвует в чемпионате мира, чтобы выиграть его, но ситуация сложилась именно так. У нас будет на один день меньше на восстановление, чем у Франции, однако мы проведем встречу профессионально», — сказал Тухель, слова которого приводит RMC Sport.
Англия уступила Аргентине в полуфинале со счетом 1:2, хотя вышла вперед после гола Энтони Гордона на 55-й минуте. Французы в другом полуфинальном матче проиграли Испании — 0:2. Встреча за бронзовые медали пройдет в субботу в Майами.
Несмотря на разочарование, Тухель считает предстоящую игру необходимой для команды. «Для нас важно прийти в себя и отреагировать. Именно это нужно делать в спорте высших достижений, и именно это мы сделаем», — пообещал тренер.
Специалист также заявил, что не сожалеет о своих решениях в полуфинале. Тухеля раскритиковали за оборонительные замены после гола Гордона, поскольку Англия отдала инициативу Аргентине и пропустила дважды.
«Нам придется ждать четыре года до следующего чемпионата мира. Конечно, сам выход в полуфинал уже является достижением. Многие великие футбольные державы покинули турнир раньше. Это достижение, но сейчас никто не хочет об этом слышать, и я в том числе. Мы очень требовательны к себе из-за своего соревновательного духа. Именно этот дух позволит нам подойти к следующему матчу, немного отстранившись от случившегося», — добавил Тухель.
Сборная Англии также участвовала в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года. Тогда команда Гарета Саутгейта уступила Бельгии со счетом 0:2 и завершила турнир на четвертой позиции.