Касильяс о полуфинале ЧМ: Англия сделала харакири

В другом сообщении бывший голкипер подробнее объяснил свою позицию. «Англия сама проиграла этот матч из-за своего подхода. Она позволяла Аргентине делать все, что та хотела, на протяжении 30 минут. Так не может быть. Финал Аргентина — Испания. Это будет невероятно!» — заявил испанец.