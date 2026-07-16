Касильяс о полуфинале ЧМ: Англия сделала харакири

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс резко высказался об игре Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. По мнению чемпиона мира, англичане сами лишили себя победы, когда после забитого мяча отдали инициативу сопернику.
«Англия сделала харакири», — написал Касильяс на своей странице в социальной сети X.
В другом сообщении бывший голкипер подробнее объяснил свою позицию. «Англия сама проиграла этот матч из-за своего подхода. Она позволяла Аргентине делать все, что та хотела, на протяжении 30 минут. Так не может быть. Финал Аргентина — Испания. Это будет невероятно!» — заявил испанец.
Сборная Англии открыла счет на 55-й минуте после гола Энтони Гордона. Затем команда Томаса Тухеля отошла к своим воротам и попыталась удержать минимальное преимущество. Аргентина усилила давление, забила два мяча в концовке и одержала волевую победу со счетом 2:1.
Тухеля после встречи раскритиковали за оборонительные замены и переход на схему с пятью защитниками. После перестроения англичане практически перестали контролировать мяч и не смогли вернуть инициативу, когда соперник сравнял счет.
В финале чемпионата мира Аргентина встретится с Испанией. Испанская сборная вышла в решающий матч после победы над Францией со счетом 2:0. Для Касильяса противостояние будет особенным: со сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2010 года, а также дважды становился чемпионом Европы.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти