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Фетисов назвал Роналду главным разочарованием ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион считает, что португалец должен был уйти сам или перестать «тянуть одеяло».

Источник: AP 2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду главным разочарованием чемпионата мира 2026 года. По мнению прославленного хоккеиста, ветеран не смог помочь талантливой команде.

«Какое самое большое разочарование чемпионата мира‑2026? Роналду. А почему? Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить», — передает слова Фетисова корреспондент «Матч ТВ».

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира в ⅛ финала. Команда уступила Испании со счетом 0:1 и не смогла повторить свой лучший результат на мировых первенствах — выход в полуфинал.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира стал шестым в карьере. Впервые он сыграл на турнире в 2006 году, когда португальцы дошли до полуфинала и заняли четвертое место.