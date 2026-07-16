Мостовой: Лишь глупец может не признавать величие Месси

«Если вы не признаете величие Месси, то вы не можете претендовать на то, что разбираетесь в футболе. Тем, кто его хейтит, нужно записаться к врачу. У адекватных людей такой мысли возникнуть не может. Хейтер Месси лишён способности думать — никакого другого объяснения нет. Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Всё — записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, “Золотой мяч” надо будет отдать Лионелю», — приводит слова Мостового «Советский спорт».
Сборная Аргентины обыграла Англию в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года со счетом 2:1. Подопечные Лионеля Скалони уступали вплоть до 85‑й минуты, однако смогли перевернуть ход встречи и добыли победу в основное время. Месси отдал две голевые передачи.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти