Мостовой: Лишь глупец может не признавать величие Месси

«Если вы не признаете величие Месси, то вы не можете претендовать на то, что разбираетесь в футболе. Тем, кто его хейтит, нужно записаться к врачу. У адекватных людей такой мысли возникнуть не может. Хейтер Месси лишён способности думать — никакого другого объяснения нет. Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Всё — записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, “Золотой мяч” надо будет отдать Лионелю», — приводит слова Мостового «Советский спорт».