Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23 млн долларов

Покупка была совершена через несколько дней после вылета бразильцев с ЧМ-2026. В ⅛ финала турнира они уступили сборной Норвегии (1:2). Автором единственного мяча бразильцев стал Неймар, который в добавленное время реализовал пенальти.
Судно получило название Enejota в честь инициалов футболиста — Neymar Jr. Длина яхты составляет 46 метров, а ее общая функциональная площадь — около 800 квадратных метров. На борту размещены шесть кают, различные пространства для отдыха и вертолетная площадка, оборудованная на верхней палубе.
Отмечается, что Enejota уже стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс (штат Рио-де-Жанейро) — одном из любимых мест отдыха футболиста.
На счету Неймара 130 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач. 34-летний бразилец является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).
После вылета с ЧМ-2026 Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти