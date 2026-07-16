Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23 млн долларов

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Елимай
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
18:00
Интер Т
:
Сараево
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
18:00
Астана
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.80
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Хегельманн Литауэн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.50
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Марсакслокк
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.74
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Торпедо Кт
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Карнарвон
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Гленторан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Викингур Л
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.75
П2
5.87
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
ОФК Петровац
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Мондорф-ле-Бен
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.87
П2
7.08
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Эльбасани
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
20:00
Милсами
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.20
П2
3.16
Футбол. Лига Европы
20:30
Дерри Сити
:
ЦСКА Сф
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
20:30
Университатя Кл
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
20:30
Хамрун Спартанс
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
21:00
Алюминий
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.15
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Европа
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.30
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Конна'с Куэй
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Силекс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.95
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
7.04
Футбол. Лига Европы
21:30
Жилина
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.45
П2
2.26
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.05
П2
5.87
Футбол. Лига конференций
21:45
Морнар
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.90
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Дила
Все коэффициенты
П1
5.56
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Вестри
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.00
П2
1.17

Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23 млн долларов

Нападающий сборной Бразилии Неймар приобрел яхту за 23 млн долларов. Об этом сообщает TyC Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Megan Briggs/Getty Images

Покупка была совершена через несколько дней после вылета бразильцев с ЧМ-2026. В ⅛ финала турнира они уступили сборной Норвегии (1:2). Автором единственного мяча бразильцев стал Неймар, который в добавленное время реализовал пенальти.

Судно получило название Enejota в честь инициалов футболиста — Neymar Jr. Длина яхты составляет 46 метров, а ее общая функциональная площадь — около 800 квадратных метров. На борту размещены шесть кают, различные пространства для отдыха и вертолетная площадка, оборудованная на верхней палубе.

Отмечается, что Enejota уже стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс (штат Рио-де-Жанейро) — одном из любимых мест отдыха футболиста.

На счету Неймара 130 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач. 34-летний бразилец является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).

После вылета с ЧМ-2026 Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше