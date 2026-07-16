Месси: рады осчастливить тех, кто едва сводит концы с концами

Накануне аргентинцы одержали волевую победу над сборной Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2'). Оба мяча организовал Месси, записавший на свой счет две голевые передачи.
«Как я сказал, мы гордимся и счастливы, что можем приносить радость людям. Чемпионаты мира для нас особенные, мы забываем обо всех трудностях, с которыми сталкиваемся. Есть люди, у которых нет работы, которые не могут свести концы с концами или которые с трудом сводят концы с концами — такая уж у нас жизнь, такой она была всегда. Мы рады, что имеем возможность доставить им такое счастье, снова выйти в финал чемпионата мира, сделать это второй раз подряд», — сказал Месси.
Сборная Аргентины в седьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира, а Месси сыграет в решающем матче мундиаля в третий раз в карьере. Аргентинцы трижды становились чемпионами мира — в 1978, 1986 и 2022 годах.
В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти