Месси: рады осчастливить тех, кто едва сводит концы с концами

«Как я сказал, мы гордимся и счастливы, что можем приносить радость людям. Чемпионаты мира для нас особенные, мы забываем обо всех трудностях, с которыми сталкиваемся. Есть люди, у которых нет работы, которые не могут свести концы с концами или которые с трудом сводят концы с концами — такая уж у нас жизнь, такой она была всегда. Мы рады, что имеем возможность доставить им такое счастье, снова выйти в финал чемпионата мира, сделать это второй раз подряд», — сказал Месси.