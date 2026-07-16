Червиченко: Полуфинал просто огонь, Месси — это бог футбола

15 июля аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ‑2026. Месси отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Всего в активе 39‑летнего аргентинца семь матчей на турнире, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.