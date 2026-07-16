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Червиченко: Полуфинал просто огонь, Месси — это бог футбола

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

По мнению Червиченко, накал и интрига в матче между сборными Аргентины и Англии позволяют назвать игру в Атланте лучшим матчем из уже сыгранных на ЧМ-2026.

«Полуфинал просто огонь. На мой взгляд — это был лучший матч ЧМ. Месси — это бог футбола. Его передача с правой ноги, учитывая, что он левша — это просто было феерично», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Также Червиченко считает, что именно Месси является главным претендентом на «Золотой мяч», так как показывает высочайший игровой класс, несмотря на свой возраст.

15 июля аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ‑2026. Месси отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Всего в активе 39‑летнего аргентинца семь матчей на турнире, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

В финале ЧМ‑2026 сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 19 июля на стадионе в Нью‑Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента «Спартака», а потом стал президентом клуба вместо Олега Романцева. В 2004 году Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти