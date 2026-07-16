Червиченко: Полуфинал просто огонь, Месси — это бог футбола

По мнению Червиченко, накал и интрига в матче между сборными Аргентины и Англии позволяют назвать игру в Атланте лучшим матчем из уже сыгранных на ЧМ-2026.
«Полуфинал просто огонь. На мой взгляд — это был лучший матч ЧМ. Месси — это бог футбола. Его передача с правой ноги, учитывая, что он левша — это просто было феерично», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».
Также Червиченко считает, что именно Месси является главным претендентом на «Золотой мяч», так как показывает высочайший игровой класс, несмотря на свой возраст.
15 июля аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ‑2026. Месси отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Всего в активе 39‑летнего аргентинца семь матчей на турнире, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
В финале ЧМ‑2026 сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 19 июля на стадионе в Нью‑Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента «Спартака», а потом стал президентом клуба вместо Олега Романцева. В 2004 году Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти