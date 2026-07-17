Генич: Месси понимает, что он обязан тащить Аргентину

«Все разговоры о том, что Месси куда‑то не добежал, здесь не дошел, там не доборолся, вообще бессмысленны. Потому что Месси стал мудрым игроком настолько, что он сам четко понимает, что он обязан тащить команду в ключевых эпизодах», — сказал Генич.