Генич: Месси понимает, что он обязан тащить Аргентину

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв в полуфинале сборную Англии (2:1). 39-летний Месси поучаствовал в обоих голах команды и отметился двумя голевыми передачами.
«Все разговоры о том, что Месси куда‑то не добежал, здесь не дошел, там не доборолся, вообще бессмысленны. Потому что Месси стал мудрым игроком настолько, что он сам четко понимает, что он обязан тащить команду в ключевых эпизодах», — сказал Генич.
На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром по системе «гол+пас», опережая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, в активе которого 11 (8+3) результативных действий.
В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.