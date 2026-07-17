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Генич: Месси понимает, что он обязан тащить Аргентину

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси благодаря опыту и пониманию игры будет решать ключевые моменты матчей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв в полуфинале сборную Англии (2:1). 39-летний Месси поучаствовал в обоих голах команды и отметился двумя голевыми передачами.

«Все разговоры о том, что Месси куда‑то не добежал, здесь не дошел, там не доборолся, вообще бессмысленны. Потому что Месси стал мудрым игроком настолько, что он сам четко понимает, что он обязан тащить команду в ключевых эпизодах», — сказал Генич.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
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Аргентина
-

На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром по системе «гол+пас», опережая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, в активе которого 11 (8+3) результативных действий.

В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.