Скоулз назвал ключевую ошибку Тухеля в матче против Аргентины

Англичане открыли счет на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона и лидировали в счете вплоть до 85-й минуты матча.
— Он использовал игроков, которые на самом деле не контролируют ход матчей. Футболисты, способные контролировать игры, не находились на футбольном поле. Кобби Майну блестяще справлялся с этим в «Манчестер Юнайтед», — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.
21-летний Майну ни разу не появился на поле на ЧМ-2026 и провел все семь матчей на скамейке запасных. Два года назад он был основным игроком команды на Евро-2024, где сборная Англии дошла до финала, уступив в финале сборной Испании (1:2).
В матче за третье место на ЧМ-2026 англичане сыграют со сборной Франции. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти