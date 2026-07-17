Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Алюминий
0
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Европа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
3
:
Конна'с Куэй
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Силекс
0
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

Коул: не дает покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул в подкасте The Rest Is Football выразил недовольство тем, что сборную Англии возглавляет немецкий специалист Томас Тухель.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В полуфинале ЧМ-2026 англичане уступили сборной Аргентины (1:2).

«Мне очень нравился Томас Тухель как тренер “Челси” и то, что он сделал в клубе. Считаю, что он блестящий специалист. Но мне никогда не давала покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец.

Мы Англия, верно? Я считаю, что сборную Англии должен возглавлять англичанин. Мне кажется, именно к этому нам стоит стремиться. Думаю, для некоторых небольших футбольных стран вполне нормально приглашать иностранного специалиста, чтобы помочь им развиваться», — сказал Коул.

Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года, став третьим иностранным тренером в истории команды после шведа Свена-Ерана Эрикссона (2001−2006) и итальянца Фабио Капелло (2007−2012). До этого 52-летний немецкий специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым в 2021 году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Под руководством Тухеля сборная Англии сыграла 21 матч, в которых одержала 16 побед при двух ничьих и трех поражениях. Его контракт с национальной командой рассчитан до лета 2028 года.

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Англии сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Матч за 3-е место, 19.07.2026, 0:05
Франция
-
Англия
-
Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти