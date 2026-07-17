Коул: не дает покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец

«Мне очень нравился Томас Тухель как тренер “Челси” и то, что он сделал в клубе. Считаю, что он блестящий специалист. Но мне никогда не давала покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец.



Мы Англия, верно? Я считаю, что сборную Англии должен возглавлять англичанин. Мне кажется, именно к этому нам стоит стремиться. Думаю, для некоторых небольших футбольных стран вполне нормально приглашать иностранного специалиста, чтобы помочь им развиваться», — сказал Коул.