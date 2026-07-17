Клопп заступился за Тухеля после поражения Англии от Аргентины

«После игры люди всегда говорят, что тренировать легко — что ты просто выбираешь “атаку” или “защиту”, и все. Так это не работает. Футбол гораздо сложнее.



Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол в матче с Аргентиной, но позвольте мне сказать вам вот что: если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперед и они бы пропустили гол, то те же самые люди говорили бы: “Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?” В плей-офф, какое бы решение вы ни приняли, кто-то обязательно вас раскритикует.



Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, лежащую в их основе. Управлять игрой на таком этапе никогда не бывает просто. И есть ещё один момент — эта аргентинская команда, ее вера, менталитет. Иногда кажется, что в такие моменты с ними происходит что-то особенное», — сказал Клопп.