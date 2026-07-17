Бубнов сравнил сборную Аргентины с «обкуренными наркоманами»

Аргентинцы одержали волевую победу благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2').
«Аргентинцы вышли в первом тайме не в футбол играть, а мстить англичанам за Фолклендские острова. Они до сих пор это англичанам не могут простить. Причем вот эти все поколения, которые сейчас сыграли, и аргентинцы, и англичане — их тогда вообще на свете не было. Но всё помнится, все передается от поколения к поколению.
Когда они когда вышли гимн петь, я такого не видел. Такое впечатление, что это обкуренные, обколотые наркоманы вышли, которые готовы сейчас идти на смертный бой, там костьми ложиться. Как Месси пел, как тренер пел… Причем в это время стадион весь свистел, это их еще больше заводило.
В общем-то, весь первый тайм ушел на то, что аргентинцы пытались запугать англичан. Но англичане-то физически помощнее аргентинцев, они им ответили. Вот. Те более-менее успокоились. Но футбола не было, ни одного удара по воротам практически, опасных не было. Шло это бодалово, в основном, в середине поля. И футбол можно было, в принципе, не смотреть, выключать и идти спать. И если бы это было не в полуфинале, я бы так и сделал, если б они там в группе играли», — сказал Бубнов в аудио в своем телеграм-канале.
В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти