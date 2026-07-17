Бубнов сравнил сборную Аргентины с «обкуренными наркоманами»

«Аргентинцы вышли в первом тайме не в футбол играть, а мстить англичанам за Фолклендские острова. Они до сих пор это англичанам не могут простить. Причем вот эти все поколения, которые сейчас сыграли, и аргентинцы, и англичане — их тогда вообще на свете не было. Но всё помнится, все передается от поколения к поколению.



Когда они когда вышли гимн петь, я такого не видел. Такое впечатление, что это обкуренные, обколотые наркоманы вышли, которые готовы сейчас идти на смертный бой, там костьми ложиться. Как Месси пел, как тренер пел… Причем в это время стадион весь свистел, это их еще больше заводило.



В общем-то, весь первый тайм ушел на то, что аргентинцы пытались запугать англичан. Но англичане-то физически помощнее аргентинцев, они им ответили. Вот. Те более-менее успокоились. Но футбола не было, ни одного удара по воротам практически, опасных не было. Шло это бодалово, в основном, в середине поля. И футбол можно было, в принципе, не смотреть, выключать и идти спать. И если бы это было не в полуфинале, я бы так и сделал, если б они там в группе играли», — сказал Бубнов в аудио в своем телеграм-канале.