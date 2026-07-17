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Булыкин: Месси заслуживает 9-й «Золотой мяч», он гений футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслуживает того, чтобы получить девятый «Золотой мяч». Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Месси точно надо вручить “Золотой мяч”, если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира, а он ещё и парочку голов забьет в финале. Аргентинцы такое сделали на этом турнире, а сам Месси внес огромный вклад в возможное завоевание титула. Он заслуживает “Золотого мяча”. Самое сложное в футболе — выиграть чемпионат мира. При удачном раскладе его можно еще раз наградить. Это доказывает, что Месси — гений футбола», — сказал Булыкин.

«Золотой мяч» — ежегодная индивидуальная награда, которую вручает французский журнал France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона. Месси является рекордсменом по числу побед: 39-летний аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз (2009−2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.

На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром по системе «гол+пас», опережая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, в активе которого 11 (8+3) результативных действий.

В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.