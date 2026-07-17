Булыкин: Месси заслуживает 9-й «Золотой мяч», он гений футбола

«Месси точно надо вручить “Золотой мяч”, если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира, а он ещё и парочку голов забьет в финале. Аргентинцы такое сделали на этом турнире, а сам Месси внес огромный вклад в возможное завоевание титула. Он заслуживает “Золотого мяча”. Самое сложное в футболе — выиграть чемпионат мира. При удачном раскладе его можно еще раз наградить. Это доказывает, что Месси — гений футбола», — сказал Булыкин.



«Золотой мяч» — ежегодная индивидуальная награда, которую вручает французский журнал France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона. Месси является рекордсменом по числу побед: 39-летний аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз (2009−2012, 2015, 2019, 2021, 2023).