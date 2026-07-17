Булыкин: Месси заслуживает 9-й «Золотой мяч», он гений футбола

«Месси точно надо вручить “Золотой мяч”, если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира, а он ещё и парочку голов забьет в финале. Аргентинцы такое сделали на этом турнире, а сам Месси внес огромный вклад в возможное завоевание титула. Он заслуживает “Золотого мяча”. Самое сложное в футболе — выиграть чемпионат мира. При удачном раскладе его можно еще раз наградить. Это доказывает, что Месси — гений футбола», — сказал Булыкин.
«Золотой мяч» — ежегодная индивидуальная награда, которую вручает французский журнал France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона. Месси является рекордсменом по числу побед: 39-летний аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз (2009−2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.
На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром по системе «гол+пас», опережая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, в активе которого 11 (8+3) результативных действий.
В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.