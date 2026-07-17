Линекер — о Тухеле: «Может, он немецкий шпион?»

«Мне уже кажется, что Томас Тухель — немецкий шпион. Его внедрили. Германия сейчас не очень хороша, не может выйти даже из группы, поэтому, возможно, они отправили к нам своего человека. Конечно же, я шучу.



После матча с Хорватией он сказал: “Если мы проиграем, то проиграем, играя в агрессивный, атакующий футбол”. Но против Аргентины он сделал все наоборот. Самое обидное, что у этой команды был шанс, если бы она пошла вперед. Думаю, он ошибся», — сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.