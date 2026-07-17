Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Гонду назвал победу Аргентины над Англией исторической

Форвард ЦСКА заявил, что в стране ждали такого успеха более 40 лет.

Источник: ПФК ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился эмоциями после победы сборной Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Это был по-настоящему эпический матч. Мы ждали победы Аргентины над Англией больше 40 лет. Для всей страны эта встреча была особенной», — сказал Гонду.

По словам футболиста, вся Аргентина живет футболом и очень эмоционально переживает успехи национальной команды. Победный мяч в компенсированное время забил Лаутаро Мартинес, выведя аргентинцев в финал турнира.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти