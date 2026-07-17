Терри назвал Испанию фаворитом финала чемпионата мира

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
«Испания — фаворит для меня. Думаю, что Испания слишком хороша для этой Аргентины. Но когда у вас есть такой волшебник, как Месси, у вас всегда будет шанс», — сказал Терри.
По мнению англичанина, аргентинцы строили игру через правый фланг с участием Лионеля Месси, тогда как сильной стороной испанцев является левый фланг, где ярко проявляет себя Марк Кукурелья. Терри также отметил надежную игру Испании в обороне и сплоченность сборной Аргентины, однако фаворитом финала считает именно испанскую команду.