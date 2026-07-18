Стало известно о состоянии Ямаля перед финалом с Аргентиной

Оба игрока сыграли ключевые роли в полуфинале против Франции (2:0): именно на Ямале был заработан пенальти, который открыл счет, а Порро во втором тайме забил второй мяч, окончательно похоронив интригу в матче, называвшемся «скрытым финалом». Испания впервые с триумфального 2010 года вышла в финал чемпионата мира.