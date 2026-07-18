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Стало известно о состоянии Ямаля перед финалом с Аргентиной

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вернулся к тренировкам в общей группе за два дня до финала чемпионата мира-2026, сообщает радиостанция COPE.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вместе с 19-летней звездой «Барселоны» к полноценным занятиям приступил и защитник Педро Порро — накануне оба футболиста работали по индивидуальной программе. По информации газеты AS, Ямаль испытывал дискомфорт в левом бедре, так что его возвращение в общую группу снимает главную тревогу испанского штаба перед решающим матчем.

Оба игрока сыграли ключевые роли в полуфинале против Франции (2:0): именно на Ямале был заработан пенальти, который открыл счет, а Порро во втором тайме забил второй мяч, окончательно похоронив интригу в матче, называвшемся «скрытым финалом». Испания впервые с триумфального 2010 года вышла в финал чемпионата мира.

На счету Ямаля 1 гол в 7 матчах нынешнего турнира. Воспитанник «Барселоны» уже успел стать трехкратным чемпионом Испании и победителем Евро-2024, а теперь в 19 лет может выиграть чемпионат мира — и сделать это в очной дуэли поколений с 39-летним Лионелем Месси, чья Аргентина защищает титул.

Финал пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Победитель совершит историческое достижение: Испания может впервые в истории объединить титулы чемпионов Европы и мира при нынешнем поколении, Аргентина — первой за 64 года защитить Кубок мира.

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