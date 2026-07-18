СМИ: премьер Испании приедет на финал ЧМ вопреки ссоре с США

Поездка примечательна политическим фоном: между Мадридом и Вашингтоном сохраняются острые разногласия по оборонным расходам. Санчес неоднократно отвергал требование увеличить их до 5% ВВП, а президент США Дональд Трамп на прошлой неделе на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по альянсу. Тем не менее пропускать исторический для испанского футбола матч премьер не намерен.