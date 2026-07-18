СМИ: премьер Испании приедет на финал ЧМ вопреки ссоре с США

Поездка примечательна политическим фоном: между Мадридом и Вашингтоном сохраняются острые разногласия по оборонным расходам. Санчес неоднократно отвергал требование увеличить их до 5% ВВП, а президент США Дональд Трамп на прошлой неделе на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по альянсу. Тем не менее пропускать исторический для испанского футбола матч премьер не намерен.
Испанская делегация на трибунах будет представительной: помимо Санчеса, которого сопровождает министр спорта Милагрос Толон, на игру приедут король Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София. Монаршая семья посещала и победный для Испании финал ЧМ-2010 в Йоханнесбурге.
Сборная Испании вышла в решающий матч, обыграв в полуфинале Францию (2:0), и впервые за 16 лет поборется за Кубок мира — «красная фурия» может стать двукратным чемпионом. Соперник — действующий чемпион мира Аргентина во главе с Лионелем Месси, выбившая в полуфинале Англию (2:1). Финал пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде под Нью-Йорком; матч, как ожидается, посетит и сам Трамп.
Последняя очная встреча этих сборных на чемпионатах мира случилась еще в 1966 году, так что финал станет во многом историческим — как и дуэль Месси с 19-летним Ламином Ямалем, которого называют преемником аргентинца.