Тухель не жалеет о спорной замене в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира с каждым днем переживается все тяжелее. Немецкий специалист назвал случившееся шрамом для команды, однако подчеркнул, что не жалеет о принятых по ходу встречи решениях.
«Нам придется с этим жить. Это наша боль — моя и футболистов. Именно мы испытываем ее сильнее всех. Это наш шрам, который теперь останется с нами. Поражение очень болезненное, и жить с ним прежде всего придется нам. Не критикам, не экспертам и не членам наших семей, которые тоже переживают и желают нам только лучшего. В первую очередь — нам самим», — сказал Тухель.
Англичане вели со счетом 1:0 до 85-й минуты, но пропустили два мяча и уступили Аргентине — 1:2. После игры тренера критиковали за переход к схеме с пятью защитниками, оборонительные замены и решение отдать сопернику инициативу.
«После первого шока с каждым днем становится все больнее. Это останется для нас шрамом. К сожалению, не первым и, скорее всего, не последним.
У меня было много болезненных поражений, и это не станет последним. В таких моментах заключено все, за что мы любим и ненавидим футбол. Они причиняют сильную боль, которая останется надолго», — приводит слова Тухеля The Athletic.
Тухель заявил, что готов принять ответственность за результат, но не намерен искать виноватых внутри команды.
«Если всем будет проще, когда кто-то возьмет вину на себя, я ее приму. Если таковы условия этой работы, я это понимаю. Все имеют право обвинять меня. Но я не стану участвовать в подобной игре, потому что для меня здесь нет человека, которого нужно винить».
При этом специалист отказался признать ошибочными свои решения, в том числе замену автора гола Энтони Гордона на защитника Эзри Консу.
«Я не жалею о своих решениях. Я чувствовал, что должен изменить игру команды. Я доверился инстинкту, интуиции, опыту и своему стремлению к победе. Все решения принимались ради того, чтобы помочь команде добиться результата. Никто не знает, к чему привела бы любая другая замена или перестроение», — добавил Тухель.
Тренер также ответил на критику президента США Дональда Трампа, который назвал ошибкой использование Гарри Кейна в обороне. Сначала Тухель переспросил журналиста: «Вы используете Дональда Трампа как свидетеля по этому делу?» Затем он объяснил, что глубокая позиция капитана была следствием общей игры команды: «Если вы обороняетесь блоком, то защищаетесь всей командой. Когда соперник прижимает вас к воротам, обороняются все».
Сборной Англии предстоит провести матч за третье место против Франции. Победа позволит команде показать лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти