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Тухель не жалеет о спорной замене в полуфинале ЧМ

Тренер Англии доверился инстинкту, заменив Гордона на Консу.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира с каждым днем переживается все тяжелее. Немецкий специалист назвал случившееся шрамом для команды, однако подчеркнул, что не жалеет о принятых по ходу встречи решениях.

«Нам придется с этим жить. Это наша боль — моя и футболистов. Именно мы испытываем ее сильнее всех. Это наш шрам, который теперь останется с нами. Поражение очень болезненное, и жить с ним прежде всего придется нам. Не критикам, не экспертам и не членам наших семей, которые тоже переживают и желают нам только лучшего. В первую очередь — нам самим», — сказал Тухель.

Англичане вели со счетом 1:0 до 85-й минуты, но пропустили два мяча и уступили Аргентине — 1:2. После игры тренера критиковали за переход к схеме с пятью защитниками, оборонительные замены и решение отдать сопернику инициативу.

«После первого шока с каждым днем становится все больнее. Это останется для нас шрамом. К сожалению, не первым и, скорее всего, не последним.

У меня было много болезненных поражений, и это не станет последним. В таких моментах заключено все, за что мы любим и ненавидим футбол. Они причиняют сильную боль, которая останется надолго», — приводит слова Тухеля The Athletic.

Тухель заявил, что готов принять ответственность за результат, но не намерен искать виноватых внутри команды.

«Если всем будет проще, когда кто-то возьмет вину на себя, я ее приму. Если таковы условия этой работы, я это понимаю. Все имеют право обвинять меня. Но я не стану участвовать в подобной игре, потому что для меня здесь нет человека, которого нужно винить».

При этом специалист отказался признать ошибочными свои решения, в том числе замену автора гола Энтони Гордона на защитника Эзри Консу.

«Я не жалею о своих решениях. Я чувствовал, что должен изменить игру команды. Я доверился инстинкту, интуиции, опыту и своему стремлению к победе. Все решения принимались ради того, чтобы помочь команде добиться результата. Никто не знает, к чему привела бы любая другая замена или перестроение», — добавил Тухель.

Тренер также ответил на критику президента США Дональда Трампа, который назвал ошибкой использование Гарри Кейна в обороне. Сначала Тухель переспросил журналиста: «Вы используете Дональда Трампа как свидетеля по этому делу?» Затем он объяснил, что глубокая позиция капитана была следствием общей игры команды: «Если вы обороняетесь блоком, то защищаетесь всей командой. Когда соперник прижимает вас к воротам, обороняются все».

Сборной Англии предстоит провести матч за третье место против Франции. Победа позволит команде показать лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти