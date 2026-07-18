Тухель не жалеет о спорной замене в полуфинале ЧМ

«Нам придется с этим жить. Это наша боль — моя и футболистов. Именно мы испытываем ее сильнее всех. Это наш шрам, который теперь останется с нами. Поражение очень болезненное, и жить с ним прежде всего придется нам. Не критикам, не экспертам и не членам наших семей, которые тоже переживают и желают нам только лучшего. В первую очередь — нам самим», — сказал Тухель.