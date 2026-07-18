Харт назвал мотивацию Англии на матч за бронзу ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт считает, что английская команда должна серьезно отнестись к матчу за третье место чемпионата мира 2026 года против Франции.
По мнению Харта, главный тренер Томас Тухель обязан проявить себя как сильный мотиватор, несмотря на распространенное мнение о невысокой значимости встречи за бронзовые медали.
Отдельно экс-голкипер отметил нападающего Гарри Кейна, который продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. По словам Харта, личная цель способна стать дополнительной мотивацией для капитана английской сборной.