Инфантино назвал финал ЧМ-2026 благословением футбольных богов

Глава организации назвал предстоящую встречу «благословением от футбольных богов» и отметил, что в финале сыграют Лионель Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся футболисты. По словам Инфантино, обе команды полностью заслужили место в решающем матче турнира.