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Инфантино назвал финал ЧМ-2026 благословением футбольных богов

Президент ФИФА ожидает, что матч Испании и Аргентины посмотрят около трех миллиардов человек.

Источник: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Глава организации назвал предстоящую встречу «благословением от футбольных богов» и отметил, что в финале сыграют Лионель Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся футболисты. По словам Инфантино, обе команды полностью заслужили место в решающем матче турнира.

Президент ФИФА также выразил уверенность, что финал станет настоящим футбольным праздником. По его оценке, игру посмотрят около трех миллиардов человек по всему миру.

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