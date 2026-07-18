Инфантино назвал финал ЧМ-2026 благословением футбольных богов

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.
Глава организации назвал предстоящую встречу «благословением от футбольных богов» и отметил, что в финале сыграют Лионель Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся футболисты. По словам Инфантино, обе команды полностью заслужили место в решающем матче турнира.
Президент ФИФА также выразил уверенность, что финал станет настоящим футбольным праздником. По его оценке, игру посмотрят около трех миллиардов человек по всему миру.