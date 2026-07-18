Чиновникам Джакарты разрешили не спать ради финала ЧМ-2026

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим столицы не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании.
По словам главы города, главное условие заключается в том, чтобы просмотр матча не сказался на работе чиновников и качестве государственных услуг. Это касается и тех, кто планирует смотреть встречу на коллективном просмотре на Международном стадионе Джакарты.
Анунг также заявил, что предстоящий финал может стать одним из самых ярких в истории турнира благодаря противостоянию Лионеля Месси и Ламина Ямаля. Сам губернатор признался, что будет поддерживать сборную Аргентины.