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Чиновникам Джакарты разрешили не спать ради финала ЧМ-2026

Губернатор столицы Индонезии попросил лишь не ухудшать качество работы.

Источник: Reuters

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим столицы не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании.

По словам главы города, главное условие заключается в том, чтобы просмотр матча не сказался на работе чиновников и качестве государственных услуг. Это касается и тех, кто планирует смотреть встречу на коллективном просмотре на Международном стадионе Джакарты.

Анунг также заявил, что предстоящий финал может стать одним из самых ярких в истории турнира благодаря противостоянию Лионеля Месси и Ламина Ямаля. Сам губернатор признался, что будет поддерживать сборную Аргентины.

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