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Морган раскритиковал матч за третье место на чемпионате мира

Британский телеведущий посочувствовал сборной Англии перед игрой с Францией.

Источник: Reuters

Британский телеведущий Пирс Морган негативно высказался о существовании матча за третье место на чемпионате мира после поражения Англии от Аргентины в полуфинале.

По мнению Моргана, для футболистов топ-уровня нет ничего хуже, чем выходить на поле после вылета из борьбы за титул ради определения обладателя бронзовых медалей. Он назвал такую встречу матчем за статус «лучшего лузера».

Телеведущий также выразил сочувствие капитану сборной Англии Гарри Кейну и его партнерам по команде. Матч за третье место между Англией и Францией состоится 18 июля.

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