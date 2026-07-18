Самедов: победа Месси на ЧМ заслужит ему «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что Лионель Месси заслужит «Золотой мяч», если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира 2026 года.
По словам Самедова, игра аргентинского капитана на нынешнем турнире производит сильное впечатление. Он отметил, что Месси находится в феноменальной форме, а уровень подготовки всей команды позволяет получать удовольствие от футбола.
Самедов также признался, что ему сложно понять современные критерии определения обладателя «Золотого мяча». Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля.