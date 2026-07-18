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Вратарь Кабо-Верде назвал Месси лучшим футболистом мира

Возинья признался, что матч против Аргентины стал для него особенным событием.

Источник: Reuters

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья поделился впечатлениями после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, который его команда проиграла со счетом 2:3 в дополнительное время.

Голкипер отметил, что национальная команда до конца сохраняла шансы на победу и сумела показать миру высокий уровень футбола в Кабо-Верде.

Отдельно Возинья высказался о Лионеле Месси. По его словам, аргентинец является лучшим футболистом мира и уже более 20 лет демонстрирует выдающийся уровень игры. Вратарь признался, что возможность сыграть против Месси стала для него огромным удовольствием.

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