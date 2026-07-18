Вратарь Кабо-Верде назвал Месси лучшим футболистом мира

Отдельно Возинья высказался о Лионеле Месси. По его словам, аргентинец является лучшим футболистом мира и уже более 20 лет демонстрирует выдающийся уровень игры. Вратарь признался, что возможность сыграть против Месси стала для него огромным удовольствием.