Вратарь Кабо-Верде назвал Месси лучшим футболистом мира

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья поделился впечатлениями после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, который его команда проиграла со счетом 2:3 в дополнительное время.
Голкипер отметил, что национальная команда до конца сохраняла шансы на победу и сумела показать миру высокий уровень футбола в Кабо-Верде.
Отдельно Возинья высказался о Лионеле Месси. По его словам, аргентинец является лучшим футболистом мира и уже более 20 лет демонстрирует выдающийся уровень игры. Вратарь признался, что возможность сыграть против Месси стала для него огромным удовольствием.