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Лионель Месси оценил игру Ламина Ямаля перед решающим матчем

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси на пресс-конференции перед финалом ЧМ-2026 высказался об уровне игры 19-летнего вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дуэль двух десяток — 39-летнего Месси и футболиста, которого называют его наследником, — главная сюжетная линия решающего матча. Символизма добавляет то, что оба — воспитанники академии «Барселоны» Ла Масии, а Ямаль в детстве буквально рос с образом аргентинца: широко известно фото, где младенца Ламина купает сам Месси во время благотворительной фотосессии 2007 года.

«Ламин — фантастический игрок. Я внимательно за ним слежу, потому что он выступает за клуб, который я люблю [»Барселону«] и которому всегда желаю всего наилучшего. В 19 лет он уже является одной из главных фигур мирового футбола. У него впереди вся карьера и возможность добиться чего-то исторического. Мы постараемся сделать так, чтобы на этот раз этого не произошло!» — сказал Месси.

Ставки в очной встрече запредельные для обоих. Месси в случае победы станет первым капитаном за 64 года, защитившим титул чемпиона мира, — со времен Бразилии 1958 и 1962 годов, и, вероятно, красивее завершить историю выступлений на мундиалях невозможно. Ямаль же может в 19 лет собрать комплект из Евро-2024 и чемпионата мира — Испания идет за вторым Кубком мира после 2010 года и подходит к финалу без поражений на турнире.

Матч состоится 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 мск.

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