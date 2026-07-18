Лионель Месси оценил игру Ламина Ямаля перед решающим матчем

«Ламин — фантастический игрок. Я внимательно за ним слежу, потому что он выступает за клуб, который я люблю [»Барселону«] и которому всегда желаю всего наилучшего. В 19 лет он уже является одной из главных фигур мирового футбола. У него впереди вся карьера и возможность добиться чего-то исторического. Мы постараемся сделать так, чтобы на этот раз этого не произошло!» — сказал Месси.