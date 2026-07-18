Лионель Месси оценил игру Ламина Ямаля перед решающим матчем

Дуэль двух десяток — 39-летнего Месси и футболиста, которого называют его наследником, — главная сюжетная линия решающего матча. Символизма добавляет то, что оба — воспитанники академии «Барселоны» Ла Масии, а Ямаль в детстве буквально рос с образом аргентинца: широко известно фото, где младенца Ламина купает сам Месси во время благотворительной фотосессии 2007 года.
«Ламин — фантастический игрок. Я внимательно за ним слежу, потому что он выступает за клуб, который я люблю [»Барселону«] и которому всегда желаю всего наилучшего. В 19 лет он уже является одной из главных фигур мирового футбола. У него впереди вся карьера и возможность добиться чего-то исторического. Мы постараемся сделать так, чтобы на этот раз этого не произошло!» — сказал Месси.
Ставки в очной встрече запредельные для обоих. Месси в случае победы станет первым капитаном за 64 года, защитившим титул чемпиона мира, — со времен Бразилии 1958 и 1962 годов, и, вероятно, красивее завершить историю выступлений на мундиалях невозможно. Ямаль же может в 19 лет собрать комплект из Евро-2024 и чемпионата мира — Испания идет за вторым Кубком мира после 2010 года и подходит к финалу без поражений на турнире.
Матч состоится 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 мск.